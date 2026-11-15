Intervista shock dell'ex ds romanista, che poi si scusa, e l'attuale tecnico giallorosso ha già mandato ai suoi legali per tutelarsi. L'inglese piace, ma c'è il rebus infortuni. E a Trigoria si ragione anche sui vari rinnovi

Redazione
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Dybala torna ma Soulé è decisivo: il meraviglioso rebus di Gasperini

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Intervista shock di Sabatini, poi il dietrofront ma Gasperini adirà le vie legali

Giornata movimentata in casa Roma, tra polemiche, mercato e preparazione alla ripresa del campionato. A far discutere sono le dichiarazioni di Walter Sabatini, che ha raccontato un presunto episodio della passata stagione tra Gian Piero Gasperini e Ricky Massara: "La scorsa stagione l'allenatore è arrivato a spintonare il ds davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni". Parole alle quali il tecnico giallorosso ha deciso di 'reagire' attraverso i propri legali, con il sostegno della società, evitando qualsiasi replica pubblica. Successivamente è arrivato il dietrofront dell'ex direttore sportivo romanista, che attraverso Instagram ha chiesto scusa: "Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa".

Gasperini Udinese Calcio v AS Roma

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