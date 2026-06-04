Passi in avanti per il ritorno di El Shaarawy al Genoa: il Grifone gli ha offerto un biennale con opzione per il terzo e il Faraone appare tentato dalla possibilità di tornare in rossoblù, come scrive Tuttosport. Il Genoa, che sembra intenzionato a continuare sotto la guida di Daniele De Rossi L’obiettivo è quello di alzare il livello della rosa attraverso una certa proposta di calcio con giocatori giovani da valorizzare, accompagnati da alcuni elementi di esperienza che possano guidare la squadra verso la parte sinistra della classifica. El Shaarawy, che come ormai noto - con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno - ha deciso di dare l'addio alla Roma dopo 10 anni, ha già vestito la maglia rossoblù dal 2008 al 2010 e, il Genoa starebbe seriamente pensando al ritorno, nonostante la concorrenza del Venezia.