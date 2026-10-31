La difesa è un muro. E sa anche segnare. Il reparto arretrato della Roma è uno dei migliori d’Europa. Lo dicono i numeri, lo racconta questo inizio di campionato. Eppure l’impressione è che si possa sempre migliorare. D’Amico è a caccia di occasioni e il taccuino si fa sempre più ricco. L’ultimo nome è quello di Tiago Gabriel. Come riporta CaughtOffside, i giallorossi sono sulle tracce del difensore portoghese. Ma il Lecce è bottega cara: per cederlo chiede tra i 25 e i 30 milioni. La Roma non è sola. In Italia ci sono anche Milan e Fiorentina. In Inghilterra Crystal Palace e Bournemouth hanno già chiesto informazioni. Dopo l’ottima stagione e il buon inizio di campionato, Tiago Gabriel ha attirato l’interesse di mezza Europa. E la sensazione è che a giugno le strade tra lui e il Salento possano separarsi. La Roma è alla finestra.