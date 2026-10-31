"Abbiamo avuto un confronto e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ma è a disposizione". Palladino non gira intorno al problema. Dovbyk è lì. Ma non si vede. Il tecnico rossoblù ha provato a scuoterlo, a spronarlo, a chiedergli qualcosa in più. Per ora le richieste sono rimaste lettera morta. Negli ultimi due match Artem ha guardato i compagni. Negli ultimi quattro incontri ha messo insieme appena 14 minuti. Un bottino magro, molto sotto le aspettative. Non è una questione di qualità. Lo dice lo stesso Palladino. È una questione di condizione. L’ucraino non è ancora in grado di garantire minuti e affidabilità. Qualcosa, però, si muove. "Artem in settimana ha spinto di più", ha ammesso l’allenatore. Oggi c’è il Monza e Dovbyk spera in una maglia. Perché se tutto resta com’è, il ritorno a Roma potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.