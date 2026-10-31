Battere l’Udinese e continuare a sognare. Le idee Gasp le ha ben chiare in mente. Al Bluenergy Stadium la Roma va a caccia della seconda vittoria consecutiva. E del decimo risultato utile di fila. Non sarà semplice. Ma questa squadra ha la forza giusta per continuare a lottare. In vista del match il tecnico piemontese prepara dei cambi ragionati. In difesa giocherà Ghilardi. De Roon verso il riposo. Mora è chiamato a partire dal primo minuto. E torna Wesley: il brasiliano si riprende il posto sulla fascia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL CORRIERE DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Pisilli; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL TEMPO - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Pisilli; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

LA REPUBBLICA - ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

TUTTOSPORT - ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini