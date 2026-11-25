Sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione che Gasperini manderà in campo contro il PSG
PSG-Roma, le probabili formazioni: Dybala con Soulé. Torna Ndicka dal 1'
Pochi dubbi di formazione per la partita di questa sera contro il PSG. Gasperini, fatta eccezione per Rensch e Pellegrini infortunati, torna ad avere praticamente tutti a disposizione. Dopo l'assenza per la frattura al piede, rientra tra i pali, in Europa, Svilar che già si è scaldato contro il Parma in campionato. In avanti dovrebbe tornare titolare Soulé, al fianco di Dybala a sostegno di Malen. Forse l'unico dubbio potrebbe essere proprio sulla trequarti, con la candidatura di Cristante per quella posizione.
GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini.
CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini.
CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini.
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini.
TUTTOSPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini.
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