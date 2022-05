Zeman attacca Mourinho: “Conference di basso livello se la Roma è in finale”

Il boemo: "È una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati"

Ci mancava solo Zeman. In vista della finale di Conference (resa caotica da cancellazioni aeree e disorganizzazione albanese), scrive Francesco Balzani su Leggo, l'ex tecnico di Lazio e Roma ha attaccato frontalmente Mourinho: "Il portoghese ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. L'allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto più di Mourinho. Ma che coppa è la Conference? È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati". Non il primo attacco del boemo a Mourinho che qualche settimana fa aveva detto: "Zeman? Non rispondo a chi ha vinto solo un campionato di serie B".