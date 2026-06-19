Una settimana fa è arrivata l'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo ds della Roma. La sua operatività, però, finora è stata limitata dato che potrà ricoprire concretamente il suo ruolo solo a partire dal 1° luglio. In questo senso, però, arrivano novità più che positive per i giallorossi: secondo Sky Sport, il dirigente starebbe risolvendo gli ultimi problemi contrattuali con l'Atalanta per arrivare finalmente ad una risoluzione anticipata. Se dovesse arrivare nelle prossime ore, D'Amico potrebbe diventare operativo già da venerdì per dare una pesante svolta al calciomercato della Roma. Lato cessioni, ma anche per gli acquisti: il Marsiglia ha fretta di cedere Greenwood e i giallorossi devono accelerare per chiudere l'affare entro il 30 giugno.