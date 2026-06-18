Oltre all'attacco, sul calciomercato la Roma sta lavorando con l'obiettivo di rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Tra i nomi in cima alla lista c'è quello di Dodò, terzino classe '98 della Fiorentina. I giallorossi sono in contatto con la Fiorentina e vogliono regalare il brasiliano a Gasperini: la richiesta dei viola è di 18 milioni di euro, ma si potrebbe raggiungere un'intesa intorno ai 12-13 milioni di euro. Come riporta Sky Sport, su Dodo c'era anche il Napoli ma la pista si è raffreddata dato che in questo momento al squadra di Allegri si sta concentrando sull'acquisto di Gila. Nelle scorse ore lo stesso Paratici, ds della Fiorentina, aveva aperto al possibile addio dell'esterno: "Ha delle ambizioni, valuteremo il meglio".