Una Roma a ritmo di tango. Dopo Castro, infatti, sta per sbarcare Nahuel Molina che in giallorosso ritroverà anche Dybala e Soulè. Sarà il terzino della nazionale argentina il terzo colpo di mercato per Gasperini. Dopo il gioco al rialzo del Feyenoord per Read (per il quale la Roma si era spinta a 29 milioni), infatti, il ds D'Amico ha trovato in poche ore l'accordo con l'Atletico Madrid: 13 milioni più 4 di bonus per Molina che detiene un record niente male, scrive Francesco Balzani su Leggo. Negli ultimi 4 anni di Liga, infatti, è stato il difensore con più bonus realizzati: 9 gol e 16 assist. L'ex Udinese - che è ancora in ferie post Mondiale - andrà a colmare il vuoto lasciato da Celik ed è pronto a firmare un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. A completare la batteria di esterni bassi dovrebbe pensarci Cacciamani. Il Torino, infatti, punta ad ottenere 15 milioni dalla cessione del talento classe 2007. La Roma si è spinta a 12 e spera di chiudere presto forte anche della volontà del ragazzo. La priorità, però, resta l'ala sinistra. Ieri Ryan Friedkin ha incontrato in Galles Gasperini per mettere a punto l'assalto al Lipsia per Nusa che resta il primo obiettivo del tecnico. La Roma, che ha risparmiato circa 12 milioni nel cambio Read-Molina, intende offrirne poco più di 50 per il norvegese e nel frattempo ha già un accordo verbale con l'entourage del calciatore. In caso il Lipsia dovesse rifiutare è pronta la virata su Fofana del Lione. Il belga ha superato i problemi alla caviglia e costerebbe "solo" 40-45 milioni. Discorso a parte per Endrick: il brasiliano ha chiesto la cessione al Real Madrid e piace anche al Fenerbahce. La Roma è pronta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto anche in caso di mancata cessione di Soulè per il quale si è raffreddata la pista Milan.