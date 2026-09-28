Per la Roma è tempo di un'altra giornata importante. Oggi infatti arriva il momento che può trasformare anni di progetti, discussioni e passaggi amministrativi in un via libera concreto e definitivo per la posa della prima pietra del nuovo stadio di Pietralata, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'appuntamento è alle 10.30 per la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria sul nuovo impianto fortemente voluto dai Friedkin. Che avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva Sud, cuore del tifo romanista, in grado di ospitare 23mila tifosi e diventare così una delle più grandi d'Europa. Il cronoprogramma punta all'inizio dei lavori a marzo 2027 e al completamento entro il 2031, anno in cui verosimilmente si disputerà la prima partita.