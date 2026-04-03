Roma tra emergenza e giovani per lanciare lo sprint Champions

Una Pasqua per risorgere e non perdere ulteriore metri dalla zona Champions. La Roma di Gasperini si prepara al big match di domenica sera contro l'Inter che vale tanto anche per la corsa scudetto. Di passi falsi, però, la squadra giallorossa ne ha fatti troppi senza contare che finora non è arrivato uno squillo in un big match sebbene Gasp sia andato vicino alla vittoria con Napoli e Juventus. Ma il tecnico giallorosso - scrive Francesco Balzani su Leggo - dovrà compiere un vero miracolo per avere la meglio sulla capolista dell'ex Chivu viste le tante defezioni illustri. Il problema maggiore riguarda la fascia sinistra dove mancherà Wesley. L'alternativa più probabile è Rensch, ma Gasp in questi giorni di sosta ha alternato anche Angelino ed El Shaarawy. Al posto di Koné ci sarà El Aynaoui, reduce dai due gol col Marocco mentre quello di Dybala sarà preso ancora una volta da Pellegrini che si gioca molto anche in ottica rinnovo di contratto. Destinato al ruolo di trequartista invece è Pisilli anche perché Soulé dovrebbe partire dalla panchina dopo oltre 40 giorni di assenza. Davanti comanda Malen che sfiderà alla distanza Lautaro. E in questo rush finale con l'infermeria sempre occupata Gasperini dovrà fare affidamento anche sui giovani. Scalpita Vaz, ma saranno convocati anche Arena e Venturino.