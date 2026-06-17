Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di AdnKronos ha ricordato lo scudetto vinto dalla Roma nel 2001: "Oggi festeggiamo i 25 anni da quella meravigliosa data. Un'esplosione di gioia, una grande festa che durò tantissimo. Mi raccomando non aspettiamo altri 25 anni ma siamo sulla buona strada, confido molto in Gasperini e nella proprietà attuale". Il 17 giugno i giallorossi conquistarono il terzo scudetto della propria storia all'Olimpico grazie al 3-1 contro il Parma firmato da Totti, Batistuta e Montella. Un digiuno che però dura da ormai troppo tempo. E lo stesso Gasperini ha come obiettivo quello di vincere qualcosa di importante nella Capitale. Il primo tassello (il ritorno in Champions League) è stato già conquistato, ora la speranza dei tifosi è di ritornare finalmente sul tetto d'Italia dopo 25 anni.