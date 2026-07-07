Greenwood separato in casa. Con una settimana d'anticipo rispetto al collega Gasperini, ieri Genesio, nuovo tecnico del Marsiglia, ha accolto i suoi giocatori per l'inizio della preparazione. Tra questi anche Mason, che ne avrebbe fatto a meno, come comunicato alla dirigenza dell'OM tramite il suo entourage, ma nessuna trattativa - scrive Simone Valderchi sul Corriere della Sera - per lui è avanzata al punto da toglierlo dai convocati. E quindi, l'inglese ha cominciato a lavorare, pur sapendo perfettamente che non inizierà la Ligue 1 con il Marsiglia. Qui entra in gioco la Roma, che ha individuato in Greenwood l'obiettivo principale (non l'unico) per rinforzare l'attacco. La settimana che è iniziata porterà novità sostanziali, in un senso o nell'altro, visti i contatti frequenti tra club ripresi anche ieri. Con il giocatore l'intesa c'è, anche se il padre-agente è interessato anche al Fenerbahce.