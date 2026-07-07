Un patto silenzioso con Gian Piero Gasperini e un'attesa che logora ma che presto, molto presto, potrebbe finire. Mason Greenwood ha già scelto il suo destino: l'eco dell'Olimpico e le frasi stimolanti del tecnico di Grugliasco valgono al momento più dei milioni del Fenerbahce, delle lusinghe dell'Arabia Saudita e della corte dell'Atletico Madrid. Ora, però, il tempo stringe, il raduno di Trigoria si avvicina e l'offerta della Roma, con il via libera dei Friedkin, deve spezzare le ultime catene che legano il giocatore all'Olympique Marsiglia. Sono necessari - scrive Alessio D'Urso - su La Gazzetta dello Sport - almeno 45 milioni bonus compresi, perché il club francese lo valuta 50 e solo ragionando attorno ad una proposta concreta si potrà trovare in queste ore il compromesso migliore per tutti.

La società giallorossa sta lavorando agli ultimi dettagli e a strettissimo giro di posta presenterà il suo "progetto" studiato e cucito addosso per Mason. L'esterno destro ha già un accordo di massima con i giallorossi per un ingaggio da circa 4,5 milioni a stagione per cinque anni e, in qualche modo, tramite il suo entourage, ha rassicurato Gasp e la proprietà, perché è affascinato dal pensiero di poter giocare la Champions ed è già convinto che il gioco dell'allenatore faccia decisamente per lui. L'allenatore gli ha già confermato che potrà giocare d'altra parte a destra nel 3-4-2-1 nella sua posizione congeniale. Quella di oggi, dunque, potrebbe rivelarsi una giornata chiave, in un senso o nell'altro, per l'operazione che riguarda l'inglese.