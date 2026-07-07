"Solo la Roma" è lo slogan utilizzato per il lancio della campagna abbonamenti. Una frase che fa tornare indietro nel tempo, al derby del 1994 quello del 3-0 firmato da Balbo, Cappioli e Fonseca con Mazzone sotto la Sud che prima della partita aveva realizzato una delle scenografie più iconiche con le strisce che formavano lo stemma e sotto lo striscione: "C'è solo l'AS Roma". Sono passati 32 anni e ora il club si avvia alla stagione del centenario, quella che non passa mai è la passione dei romanisti che da domani alle ore 10 potranno mettersi in coda virtuale (ormai non si va più al botteghino) e rinnovare. La fase 1.1 - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - durerà fino al 20 luglio e darà la possibilità ai circa 32.000 tifosi che l'anno scorso avevano rinnovato il proprio posto di confermarlo. Dal 20 al 23 spazio a chi l'anno scorso ha acquistato la nuova tessera o in vendita libera oppure tramite waiting list. Il 27 luglio alle 15 inizierà la vendita per i presenti nella lista d'attesa (oltre 25mila) che terminerà il 29, data nella quale partirà - come la definisce la Roma - "l'eventuale vendita libera". L'obiettivo è arrivare di nuovo a quota 40.000. Cambiano i prezzi rispetto alla passata stagione. Quest'anno rinnovare un abbonamento (Classic) in Curva Sud costa 299 euro, dodici mesi fa 269. Un aumento di 1,57€ a partita. Quelli più sostanziali, però, riguardano le tribune. Tutti i settori hanno subito aumenti di circa il 10%. Qualche polemica per il rincaro ma la sensazione è che domani saranno in tantissimi quelli che si collegheranno sul sito.