È quasi l'alba di nuova stagione. Lunedì il raduno a Trigoria, Gasperini dalla Liguria si gode gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro nella Capitale. Il pensiero va sempre a Greenwood, il tecnico è stato rassicurato dai Friedkin che però ancora non hanno dato l'ok per la prima offerta. Questione di giorni, magari di ore e nel frattempo Mason ha iniziato la pre season con il Marsiglia. Avrebbe preferito cambiare fin da subito aria ma la sua volontà si è scontrata con i tempi del mercato. Ferma al momento - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - la pista Garnacho (il Chelsea non apre al pre-stito) e nelle scorse ore è stato offerto Leao. Lascerà il Milan che è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni, una cifra considerata elevata. Se ne riparlerà prossimamente nel caso in cui non riuscirà a trovare una squadra. Fari puntati anche sul vice Malen: Pinamonti (proposto da Riso) non interessa a differenza di Tresoldi, valutato dal Bruges poco meno di 30 milioni. Necessaria la cessione di Dovbyk, ma la trattativa col Genoa non decolla. Sul taccuino c'è sempre Moreira per rinforzare la batteria di esterni di centrocampo.