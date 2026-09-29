Una data storica, di cui si raccoglieranno i frutti nel futuro prossimo. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata è una certezza. Ieri, infatti, verso le 13.15 è arrivato il via libera definitivo che supera ogni ostacolo e ogni dubbio in merito all'inizio dei lavori dell'impianto dei sogni voluto dai Friedkin. Intorno all'ora di pranzo il Commissario Straordinario Sessa ha letto i 5 punti del verbale di approvazione della Conferenza dei Servizi per poi rilasciare l'autorizzazione unica a procedere. Parere favorevole unanime e posa della prima pietra prevista per marzo 2027 mentre domani l'impianto verrà inserito ufficialmente nell'elenco degli stadi per Euro 2032. Un progetto da oltre un miliardo in cui rientrano lavori sulla viabilità e sugli accessi, parcheggi, la sistemazione della metro, spazi pubblici e verdi e infrastrutture complementari. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 spettatori con circa 23mila posti nella Curva Sud, scrive Francesco Balzani su Leggo, una delle più grandi d'Europa. Ma quali sarebbe i tempi? Brevi, più del previsto. Secondo il cronoprogramma illustrato da Gualtieri, il cantiere potrebbe durare due anni e mezzo e consentire quindi la chiusura dei lavori entro dicembre 2029. "A questo punto lo stadio della Roma è una certezza e si farà", ha detto il sindaco. In serata la nota del club: "È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, il futuro della Roma sarà costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi". Ma cosa cambierà per la Roma? Oltre al prestigio del club e i vantaggi sociali per la città, c'è un motivo principale per il quale tutte le grandi d'Europa hanno già uno stadio di proprietà: il netto aumento del fatturato. Ogni top club vuole avere il controllo totale sui ricavi che derivano dai biglietti senza dover affittare un impianto e destinare parte dell'incasso come accade con l'Olimpico. Secondo le previsioni del Pfte i ricavi dello stadio di Pietralata toccheranno i 153 milioni nel 2031: un aumento del 245% rispetto ai 44,4 milioni incassati all'Olimpico. La Roma potrebbe aumentare quindi i propri ricavi del 60% rispetto ai dati dell'ultimo bilancio. Numeri da top per una squadra che sta già dimostrando di essere da scudetto.