L'era D'Amico partirà oggi, a meno di ulteriori sorprese. Ieri, infatti, sono stati limati gli ultimi dettagli burocratici con l'Atalanta per dare il via libera al nuovo ds che di fatto già lavora da alcuni giorni con Gasperini. La coppia ieri era proprio a Bergamo (ospite di un evento benefico) per studiare diverse situazioni: dai rinnovi (pronti quelli di Mancini, Cristante e Dybala) agli acquisti passando per le plusvalenze. Ieri è arrivata quella di Saud - scrive Francesco Balzani su Leggo - passato al Lens per 3,5 milioni e a breve potrebbero arrivare quella di Ziolkowski su cui spinge il Nottingham e di Baldanzi al Genoa per 8,5 milioni. Il sogno in entrata continua a essere Greenwood: Gasperini che ha già avuto un'apertura dal suo entourage. Ora bisogna trattare col Marsiglia con una forbice di differenza tra domanda e offerta di circa 12-13 milioni. Tra i preferiti di Gasp c'è anche Summerville.