Roma, Diawara in vetrina: oggi valuta le offerte

Sul centrocampista si è intensificato l'interesse del Cagliari oltre a quello di Samp e Valencia

Un regista per una Roma che ha imparato a recitare. Mou, dopo le tre vittorie di fila con marchio Abraham e l'arrivo di Oliveira, si aspetta un ultimo sforzo dal mercato, scrive Francesco Balzani su Leggo. Tutto (o quasi) dipenderà dalla cessione di Diawara sul quale si è intensificato l'interesse del Cagliari oltre a quello di Samp e Valencia. Il guinenano vaglia le offerte ma deve fare in fretta. Si complica Kamara nel mirino di United e Aston Villa mentre torna di moda Xhaka. Lo svizzero non è più ben visto all'Arsenal e non è esclusa una partenza a sorpresa. Altrimenti i discorsi verranno ripresi a giugno. In scadenza, e quindi prendibili a poco, restano Grillitsch dell'Hoffenheim e Xeka del Lille. Addio di Fazio che risolve il contratto e va alla Salernitana di Sabatini con parte dello stipendio pagato dalla Roma. Tra i 35 convocati azzurri per lo stage, infine, ci sono Zaniolo, Mancini e Cristante.