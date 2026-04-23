Roma all’ultimo sprint per l’Europa: Gasp punta su Dybala, Soulé e Malen

L'incertezza del futuro tra recuperi importanti e un mercato orientato verso giovani e cessioni eccellenti. La Roma vive in un limbo tra un presente ancora da vivere con la corsa all'Europa e i tanti (troppi) dubbi su un domani segnato dal settlement agreement e dal rapporto sempre più teso tra Gasperini e Ranieri. Un clima strano ma se non altro addolcito dai ritorni a pieno regime di Dybala e Wesley, anche ieri in gruppo per tutta la seduta. La Joya a Bologna dovrebbe formare il tridente fin qui (quasi) mai visto con Soulé e Malen. Il terzetto ha giocato insieme appena 102 minuti con Torino e Milan prima del crack di Paulo e della pubalgia di Soulé. E in quel periodo si è vista forse la Roma migliore da un punto di vista della produzione offensiva. Lo spera anche Gasperini che intanto continua ad aspettare che qualcosa si sblocchi sul fronte dirigenziale. La figura più in bilico - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - è quella di Massara (tra i possibili successori Giuntoli e D'Amico) ma questo non impedisce all'attuale direttore sportivo di imbastire le trame del prossimo mercato. Per l'attacco si punta a Alajbegovic del Leverkusen e Munoz dell'Osasuna mentre per sostituire Celik A destra, per dare un ricambio a Wesley, spunta l'ucraino Konoplya in scadenza di contratto con lo Shakthar. Il Fair Play Finanziario, però, prima impone di rientrare di 80 milioni circa: poco più di 10 arrivano dagli sponsor, 15 dai risparmi sugli ingaggi dei giocatori in scadenza, altri 15 dall'accordo tra Lega e IMG. E poi? Serve cedere e non basteranno gli esuberi Baldanzi, Saud, Shomurodov e Kumbulla. Il primo nome tra i cedibili sembra quella di Koné corteggiato da Inter e Premier e reduce da due casi diplomatici con staff Medico e lo stesso Gasp. Prezzo? Intorno ai 45 milioni.