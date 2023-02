Roma a nervi tesi: Mou e Pellegrini finiscono sul banco degli imputati

Ieri lo Special One si è confrontato con la squadra, ma ciò che resta è l'amara constatazione del valore delle secondo linee. Tra giovani che rischiano di bruciarsi e nuove bocciature, emerge la lontananza concettuale tra Mourinho e Pinto. Camara è sparito dai radar, Solbakken fatica a entrarci come era accaduto con Shomurodov. Così quella di Mou appare anche agli occhi della proprietà una presa di posizione personale . Dall'altra parte i Friedkin nutrono dubbi sull'operato di Pinto, soprattutto alla luce del caso Zaniolo. Per andare avanti insieme il prossimo anno servirà un chiarimento generale, altrimenti le strade potrebbero dividersi.

Passiamo a Pellegrini. I tifosi sui social lo hanno preso come capro espiatorio della squadra. Il capitano in effetti sta attraversando un periodo di forma scadente, lo testimoniano i numeri: zero gol su azione e appena 12 tiri in porta da inizio stagione. Decisamente diversi da colleghi di reparto come Koopmeiners, Barella o Frattesi.