Novanta giorni dopo, che non è l'ennesimo sequel del film cult di Danny Boyle. Ma il periodo, ora più ora meno, trascorso dall'ultima apparizione in gruppo di Paulo Dybala. leri l'argentino è tornato ad allenarsi per tutta la seduta insieme ai compagni certificando il pieno recupero dopo l'operazione al menisco che aveva generato polemiche e rimpianti. La Joya sarà quindi a disposizione a Bologna, a tre mesi esatti dall'ultima partita giocata contro il Milan. Un rientro fondamentale nel rush finale per l'Europa che tranquillizza Gasperini (e Malen) oltre al pieno recupero di Wesley anche lui in gruppo ieri. Il tecnico - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - ha incassato in questi giorni la fiducia piena della squadra, ma attende ancora una risposta chiara dai Friedkin per conoscere il futuro. La domanda è sempre la stessa: avere un management più vicino al suo modo di pensare. Ranieri però non molla e non intende presentare le dimissioni avendo la fiducia della proprietà. Un braccio di ferro che conoscerà nei prossimi giorni il verdetto. Nel frattempo la Roma si prepara all'ultimo tratto della stagione potendo contare su Dybala che attende ancora un segnale da Trigoria per un eventuale rinnovo annuale. Le attenzioni di Massara si concentrano anche sui giovani. leri a Roma era presente il papà-agente di Alajbegovic, l'ala sinistra bosniaca che ha fatto penare l'Italia nel Maledetto play off di marzo. Il genitore ha incontrato Pjanic che indossa i panni del mediatore nella trattativa per portare il 18enne alla Roma. Bisogna superare la concorrenza di Milan e Napoli, ma soprattutto accontentare il Leverkusen che chiede 20 milioni. Occhi anche su Munoz, classe 2003 esterno destro dell'Osasuna mentre in uscita, senza Champions, si registreranno due cessioni eccellenti: Svilar, Ndicka o Koné i possibili partenti.