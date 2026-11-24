La Roma cerca un'altra impresa, stavolta con l'obiettivo di portarla fino in fondo al contrario di quanto accaduto nelle clamorose rimonte subite con Real Madrid e Manchester United. Domani, al Parco dei Principi, infatti l'avversario è di quelli (quasi) impossibili. Il Psg due volte campione d'Europa e capolista del classificone Champions. La squadra perfetta forgiata dal talento di Luis Enrique e dai soldi degli sceicchi. Forse non c'è avversario peggiore, ma forse non c'è nemmeno momento migliore per affrontare gli alieni orfani di Kvara e Doué. Perché - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - la Roma di Gasperini è in uno stato fisico e mentale invidiabile, ha recuperato tutti i big e in fondo non ha molto da perdere in partite del genere. Sarà la sfida tra due attacchi stellari. La Roma ha il migliore del campionato italiano: 36 gol in 12 partite, mai successo negli ultimi 76 anni. Il Psg in 4 gare di Champions ha segnato 20 reti con una media di 5 a partita. Insomma ci sarà divertirsi in quella che sarà una sfida inedita e che rappresenta anche l'occasione di riabbracciare l'ex Luis Enrique a distanza di quasi 15 anni.