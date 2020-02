Peres-Perez, attenti a quei due

La coppia Bruno Peres – Carles Perez è pronta a prendersi la fascia.come scrive Francesco Balzani su Leggo.

Nella durissima trasferta di Bergamo Fonseca sta pensando di far esordire dal primo minuto sia il brasiliano (al posto di Santon) sia lo spagnolo che ieri si è presentato a Trigoria: “Qui nessuno ti regala nulla, ho scelto la Roma convinto da Fonseca. Per me non è un passo indietro ma avanti.Il Barcellona è il passato. Col Sassuolo sono entrato male in partita”.

Perez dovrebbe giocare titolare prendendo il posto del deludente Under mentre sull’altra fascia è ballottaggio Kluivert-Mkhitaryan. Al centro – dietro Dzeko – torna Pellegrini mentre Mancini dovrebbe coprire il buco a centrocampo lasciato dallo squalificato Cristante nel ritrovato 4-1-4-1. Infine un altro infortunio: il secondo portiere Mirante ha rimediato la lesione del menisco esterno in allenamento e starà fuori fino a metà marzo.

Fronte Friedkin: nessun intoppo, e si valuta per il futuro l’inserimento di una figura come Capello (come vicepresidente) e Paratici nella dirigenza.