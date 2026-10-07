Tre uomini per una maglia. Quella che completerà l'attacco con Malen e Dybala in una sfida al Como che può confermare le ambizioni scudetto della Roma. Gasperini, infatti, ora può contare anche su Lorenzo Pellegrini pienamente ristabilito, che ha dato ottimi segnali anche ieri alla ripresa degli allenamenti. Anzi, in questo momento l'ex capitano è in vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora. Il motivo? Innanzitutto è l'unico dei tre a non aver avuto impegni in nazionale. L'argentino, infatti, dopo la festa per l'addio di Messi, tornerà solo a 48 ore dal match di Como mentre il portoghese tornerà a Roma oggi pomeriggio dopo gli impegni con l'under 21. Inoltre Pellegrini permetterebbe di dare una mano a un centrocampo orfano di Cristante. D'altronde - sottolinea Francesco Balzani su 'Leggo' - gli impegni per vedere a turno i tre trequartisti in campo non mancheranno, visto che all'Olimpico in quattro giorni arriveranno il Real di Mourinho e il Genoa di De Rossi. Un ritorno quello di Lorenzo, oggi ospite al Premio Colalucci, atteso ormai dall'aprile scorso, prima dell'infortunio e di una lunga querelle per il nuovo contratto. Per due mesi, infatti, Pellegrini è stato un giocatore svincolato ma ha preferito rispettare la parola data a Gasperini, dimezzarsi lo stipendio e rifiutare le offerte arrivate da Juventus e Besiktas pur di restare nella capitale. Ora è pronto a cominciare un nuovo capitolo con la sua Roma e a convincere i Friedkin ad allungare il contratto annuale appena sottoscritto. L'altro dubbio di Gasp è in difesa dove si giocano una maglia Ndicka e Balerdi, mentre a centrocampo sarà de Roon a sostituire Cristante.