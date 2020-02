Pastore ancora non è pronto. Tocca a “Miky”

Dieci assenze in due. È un Roma-Bologna con tanti forfait quello di stasera in un Olimpico gelato da appena 30 mila spettatori, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Nelle fila rossoblu spiccano i “no” di capitan Poli, Medel e Sansone. Fonseca, invece, è alle prese con un’emergenza sulla trequarti. Al posto dello squalificato Pellegrini si giocano una maglia Perotti e Mkhitaryan (in pole) mentre Pastore finirà in panchina così come i nuovi Perez e Villar. Sulle fasce alte, alle spalle di Dzeko, ancora Under e Kluivert. In difesa a sinistra dovrebbe tornare Kolarov mentre a destra Spinazzola è favorito su Santon. Ben più importante l’assenza di Mihajlovic che non tornerà nel suo Olimpico perché deve sottoporsi a un ulteriore ciclo di cure. Al suo posto ci sarà il vice De Leo. Previsto in tribuna il ritorno dell’ex ds Sabatini, non è da escludere la presenza di De Rossi.