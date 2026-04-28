La Roma rifà l’attacco per Malen: torna nel mirino Nusa del Lipsia

La corsa all'Europa continua, ma a Trigoria si pensa anche al domani. Dopo l'addio a Ranieri e la piena fiducia a Gasperini, infatti, si attende solo la decisione sul prossimo direttore sportivo per avviare i programmi del prossimo mercato. Gasp ha dato chiare indicazioni ai Friedkin: l'attacco è da rifare, ovviamente con l'eccezione per Malen e (forse) per Soulè. Tutte le altre posizioni sono da coprire soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo per Dybala e considerate le partenze di Zaragoza, Venturino, El Shaarawy e Ferguson. Con particolare focus sulla fascia sinistra dove il nome in cima alla lista è quello di Antonio Nusa del Lipsia. A gennaio - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - il club tedesco ha sparato alto (50 milioni) ma in estate la valutazione per il norvegese sarà inferiore. Discorso simile per Tel del Tottenham (soprattutto in caso di retrocessione degli Spurs) e di Godts dell'Ajax. Resta viva anche la pista Brandt, in uscita a parametro zero e che ha già fatto coppia con Malen a Dortmund. Prima bisognerà pensare alle plusvalenze. L'indiziato numero uno è Ndicka che ha lasciato il suo agente e valuterà le offerte dalla Premier. In caso di addio, occhi su Lucumì. In bilico anche Koné ancora nel mirino dell'Inter. Compito, appunto, del prossimo ds. Massara, infatti, è sul piede di addio. Nelle ultime ore si è fatto largo anche il nome di Paratici oltre a quello di Giuntoli, ma la pista più calda porta a D'Amico dell'Atalanta che ha già lavorato con Gasperini. Infine una buona notizia dal campo: escluse lesioni per Celik che sarà quindi a disposizione lunedì contro la Fiorentina così come Koné. Intanto Gasp si gode Wesley. Con il brasiliano in campo: 1,89 la media punti e 1,44 i gol a partita. Senza si scende a 1,43 punti e 1,29 reti.