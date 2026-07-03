L’offerta è pronta: 45 milioni bonus compresi. L'attaccante dei sogni è sempre lui, Mason Greenwood, prima scelta per il nuovo attacco di Gian Piero Gasperini. Ora si fa sul serio. E l'operazione sull'asse Roma-Marsiglia vuole essere il primo passo eclatante di un piano strategico internazionale da 100 milioni di euro: tanto i Friedkin sono disposti a investire per una Roma al top in vista della Champions. Sull'inglese c'è il Fenerbahce che non molla e c'è l'inserimento dell'Atletico Madrid che incalza, ma nell'imminente nuovo summit operativo per il mercato in entrata tra i Friedkin, Gasp e il ds Tony D'Amico non si lascerà nulla al caso, perché il tempo stringe e il tecnico vorrebbe poter disporre dei rinforzi in coincidenza con il raduno del 13 luglio a Trigoria per accorciarne i tempi d'inserimento in gruppo, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. E allora, dopo qualche giorno di vacanza tra le Dolomiti e la sua Arenzano e già diverse videocall, Gasp è pronto a dare impulso alla svolta di mercato. L'interferenza dell'Atletico per Greenwood non è da sottovalutare, ma l'allenatore e la Roma restano fiduciosi, dal momento che il giocatore ha già trovato l'intesa con i giallorossi per un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con lo stipendio destinato a crescere negli anni successivi. Occorrerà adesso trattare con l'OM per avvicinare l'offerta alle richieste del club francese. Che continua a chiedere 50 milioni più altri 5 di bonus, mentre l'idea del club giallorosso è quella di presentare un'offerta da 45 milioni bonus compresi con pagamenti dilazionati e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore: nel weekend la trattativa dovrebbe entrare nel vivo.