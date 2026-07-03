Gasperini guarda al reparto offensivo per alzare l'ambizione della Roma. E il primo regalo in quest'ottica può essere Greenwood, il talentuoso esterno in uscita dal Marsiglia. La trattativa tra i club è avanzata e il tecnico, ora in vacanza in Val Pusteria, spera di trovare Mason a Trigoria tra 10 giorni, quando il raduno darà il via alla preparazione, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Una missione possibile per D'Amico che ha trovato un alleato proprio nel Marsiglia. I francesi non hanno intenzione di tirare per le lunghe la trattativa, anche perché la cessione dell'inglese finanzierà parte del loro mercato. Nelle ultime ore, i contatti tra i club si sono intensificati. Un lavoro di diplomazia che ha portato il Marsiglia a scendere dalla valutazione di 55 milioni di euro a quota 50 milioni, raggiungibili con bonus. Comunque più di quanto la Roma è intenzionata a mettere sul piatto. A Trigoria avevano preventivato una prima mossa da 40 milioni, con l'aggiunta di qualche bonus. La sensazione è che a 45 milioni si possa chiudere. Per il giocatore la Roma rimane la destinazione più gradita e l'intesa di massima sull'ingaggio, da 4,5 milioni più bonus, è stata raggiunta. C'è anche il rischio di inserimenti da parte di altri club. L'interessamento del Fenerbahce è noto, così come il ricco stipendio (da oltre 6 milioni all'anno) che i turchi offrono a Mason. Il club di Istanbul, però, può investire sul cartellino 35 milioni, cifra troppo distante dalle richieste dell'OM. Anche l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni, senza però al momento muovere passi concreti.