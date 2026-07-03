C'è ancora da aspettare per il rinnovo di Dybala. Paulo ha deciso di concedersi qualche giorno di riflessione dopo aver ricevuto la controproposta della Roma: un rinnovo di un solo anno con opzione per un'ulteriore stagione, esercitabile esclusivamente dal club, con cifre inferiori ai tre milioni e bonus legati alle presenze in campo, scrive Il Corriere dello Sport. Una formula che non ha soddisfatto (eufemismo) il fantasista argentino, convinto di meritare un riconoscimento differente per il peso tecnico, carismatico e simbolico che continua ad avere nella squadra. Perché Paulo non è un giocatore qualunque. È il volto della Roma, il leader tecnico, il campione più rappresentativo della rosa e, almeno nelle intenzioni, uno dei testimonial destinati a rappresentare il club durante le celebrazioni del centenario con l'attivazione del prolungamento del contratto per un'altra stagione. L'argentino vuole restare e insieme al suo agente preparerà delle richieste migliorative da inserire nell'accordo definitivo.