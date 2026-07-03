Garnacho potrebbe diventare un'opportunità di mercato per la Roma. Il Chelsea nei prossimi giorni prenderà una decisione sul futuro dell'argentino ma tutto dipenderà da Xabi Alonso che vuole prima valutarlo durante il ritiro. Ad oggi, però, non c'è stato nessun contatto con i club italiani e neanche gli agenti del giocatori hanno avuto colloqui con i giallorossi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. L'ex Manchester United potrebbe lasciare Londra ma i Blues prendono tempo e valuteranno solamente in un secondo momento come muoversi e se voler far partire il giocatore in prestito oppure a titolo definitivo.