Neanche la tranquillità della Val Pusteria fa dormire sonni tranquilli a Gasperini che da lontano e in vacanza continua a martellare quasi tutti i giorni per ricevere aggiornamenti sul mercato in entrata. Il principale obiettivo rimane Greenwood, il tecnico per ora non vuole pensare ad altri nomi e lo vorrebbe con sé il 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. I due hanno già parlato diverse volte (presente nei colloqui anche il padre agente) e l’accordo verbale col calciatore è stato trovato: pronto un quadriennale da poco meno di 5 milioni a stagione compresi i bonus. Un altro segnale è arrivato dal calciatore stesso che ha comunicato l’intenzione di andare via e di non voler iniziare il ritiro con il Marsiglia. La volontà è chiara, ora la palla passa ai Friedkin che nei giorni scorsi hanno intensificato i contatti con Frank McCourt, proprietario del club francese e anche lui statunitense. L’offerta da 40 milioni più bonus è pronta ad essere inviata e da Marsiglia si aspettano la proposta entro il week end. La sensazione è che se la Roma dovesse avvicinarsi a 50 la trattativa andrebbe a buon fine, ma meglio non scherzare col fuoco. Serve uno sprint anche perché le altre squadre in giro per l’Europa hanno iniziato a chiedere informazioni. Il Fenerbahce è fuori dai giochi, l'offerta dei turchi non supera i 35 milioni e Greenwood preferisce trasferirsi in club che giochi la Champions League. Occhio, quindi, all’Atletico Madrid che già a maggio aveva sondato il terreno per poi mollare la presa. Nelle scorse ore gli spagnoli sono tornati a bussare.