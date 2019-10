Il club: aumento di capitale per 150 milioni

L’aumento di capitale è stato approvato, e in quanto all’ingresso di nuovi investitori l’ad Fienga è chiaro: “Non c’è stato alcun contatto col gruppo Friedkin“.

Queste le due notizie più importanti emerse ieri durante un’assemblea degli azionisti bollente. L’aumento di capitale sociale riguarda un ammontare massimo di 150 milioni “destinato alla copertura del fabbisogno finanziario“. E quindi non spendibile sul mercato, come riporta Leggo.

Tema caldo anche l’addio di Totti e De Rossi. “La squadra non si è indebolita – spiega Fienga -. La società ha subito le loro scelte, non le ha prodotte. A Totti vogliamo bene, ma non fa più parte del gruppo della Roma. Rispettiamo la sua scelta. Se un giorno si volesse riavvicinare…“. Infine Baldissoni: “L’iter stadio è alle fasi conclusive“.

(F.Balzani)