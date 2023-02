Il vero acquisto è Wijnaldum: ok dei medici, può tornare in gruppo

L’acquisto più bello si chiama Wijnaldum, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ieri è arrivato il via libera definitivo dai medici olandesi per il ritorno al gruppo totale del centrocampista fermo da agosto per la frattura della tibia. Gini ha svolto così la prima seduta completa e domani potrebbe andare in panchina per tornare a sentire il profumo dell’erba. Dopo 12-15 giorni di riatletizzazione, Wijnaldum dovrebbe tornare in campo contro il Verona il 19 febbraio. Una grossa mano per Mourinho.