Glasgow giallorossa: Ferguson si sblocca con una doppietta, alla Roma basta un tempo

La Roma conquista Glasgow per la seconda volta in un mese e dà un calcio alla mini crisi vista in campionato. Un dominio quello sul Celtic di chiara impronta gasperiniana che proietta i giallorossi a un solo punto dalle prime otto del girone proprio al fianco dello Stoccarda che è la prossima avversaria. Per i biancoverdi la doccia scozzese arriva dopo soli sei minuti: corner di Soulè e autogol clamoroso di Scales nel tentativo di anticipare Mancini. La Roma, accompagnata da tremila tifosi decisamente rumorosi, va sul velluto e crea altre due palle gol tra cui il palo di Ferguson. Poi è proprio l'irlandese tanto discusso a trovare il piattone dello 0-2 su un assist perfetto di Celik. La squadra di Gasp è superiore tecnicamente e fisicamente e trova il tris ancora una volta con Ferguson che trova un movimento da vero bomber per annichilire il Celtic Park. Lo scrive Francesco Balzani su Leggo. Un bel modo per scacciare le critiche e forse anche la prospettiva di tornare al Brighton con sei mesi di anticipo. Sul finale di primo tempo gli scozzesi hanno l'opportunità di accorciare le distanze grazie a un rigore regalato da Kovacs, ma Engels coglie in pieno il palo. Nella ripresa non cambia il copione con la Roma a comandare la partita e a sfiorare il poker con un gran gol di Bailey che però era leggermente in fuorigioco. E a gestire gli uomini in vista della sfida al Como di lunedì prossimo. Tra gli ingressi in campo da segnalare quello di Angelino dopo due mesi e mezzo di calvario mentre i tifosi del Celtic abbandonavano in massa le tribune. Gongola Gasperini: «Ci voleva una serata così. Non è mai facile vincere in questi stadi, abbiamo fatto un'ottima gara. Atleticamente siamo pronti a giocare più partite in settimana. Ferguson? Parliamo di un ragazzo giovane, bisogna avere pazienza. Il secondo gol è molto bello, ma a prescindere da questo a me interessa la prestazione. Deve giocare sempre con questa intensità, questa voglia».