Da Parma a Parma, un semestre in cui per la Roma di Gasperini è cambiato tanto. Anzi, tutto. Lo scorso 10 maggio, infatti, proprio al Tardini la squadra giallorossa era ad un passo dall'inferno, sotto 2-1 fino al 94° e con la Champions che sembrava sfumata. «Mi vedevo già in Conference», dirà alla fine Gasperini. La fine appunto, perché il gol di Rensch al 95' e il rigore di Malen al minuto 101 hanno cambiato la storia e fatto nascere una nuova Roma. Quella che non si sarebbe più fermata, che avrebbe conquistato il terzo posto e che ora punta dritta allo scudetto. In questi sei mesi - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - Gasperini ha plasmato il gruppo, cementato l'ambiente e creato un universo a sua immagine e somiglianza. Nel frattempo il tecnico ha macinato record su record. È imbattuto in campionato da 18 partite (14 vittorie e 4 pareggi) ed ha già stabilito il suo record personale superando quella di 17 con l'Atalanta. Se fa risultato al Tardini eguaglia le ultime due strisce record della Roma, quella di Spalletti nel 2017 e quella di Ranieri nel 2025, entrambe con 19 partite utili consecutive.