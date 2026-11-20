"Per lo Scudetto sarà un testa a testa tra Inter e Roma". Di questo ne è sicuro Manfredonia, ex di Roma e Lazio, che in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del momento delle due squadre e di cosa lo ha stupito maggiormente in questi primi mesi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Ma tra Lazio e Roma chi l'ha sorpresa di più? “Beh, direi la Lazio. Nessuno si aspettava di trovarla così in alto. La scorsa estate io non ero tra quelli pessimisti sulle prospettive stagionali dei biancocelesti. Però, onestamente, non credevo potessero andare così bene”.

La Roma invece? “È al secondo anno del ciclo impostato su Gasperini. Dopo il terzo posto dell'anno scorso era lecito attendersi un ulteriore balzo in avanti. Ed è quello che sta accadendo. Ma non era automatico che si verificasse, per cui onore a Gasperini”.

Tra i giocatori acquistati la scorsa estate chi l'ha convinta di più? “Per la Lazio dico Frattesi. Non era scontato che si inserisse così bene e così velocemente. Per la Roma Balerdi. È arrivato in sordina, invece è stato davvero un grande colpo”.

Tornando al suo pronostico, Roma da scudetto e Lazio da Champions, cosa in particolare la spinge a credere in queste possibilità? “La Roma mi ha impressionato nelle ultime settimane per come ha assorbito, senza risentirne minimamente, le assenze di tre giocatori fondamentali quali Dybala, Koné e Svilar. Se vai forte anche quando ti mancano giocatori così vuol dire che sei una squadra strutturata. Della Lazio mi ha colpito la crescita dei singoli, praticamente di tutti i singoli. Che non a caso negli ultimi mesi sono pure diventati protagonisti nelle loro nazionali, mentre prima non lo erano. La rosa adesso è molto più forte e i giocatori stessi ne sono consapevoli”.