Annusa l'aria, sornione. Tra una visita di De Sisti a spezzare la routine di Trigoria e l'allenamento pomeridiano, in cuor suo Gasperini è consapevole che le tre gare che lo separano dal derby del 13 dicembre (Parma, Monza e Bologna) possono rappresentare il definitivo trampolino di lancio. A partire da quella di domani, al Tardini. Trasferta che, nonostante il momento difficile dei gialloblù, resta insidiosa perché dopo le soste non si sa mai da che punto si riparte e che squadra ci si ritrova. Uomo pragmatico, Gian Piero non è uno che dà molto peso ai numeri. Nemmeno a quelli positivi, anche se questi continuano in modo incredibile a sorridergli. In tal senso Gasp può già vantare un record invidiabile che lo lancia nel gotha romanista. Con la vittoria - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - contro il Sassuolo prima della sosta, infatti, il tecnico piemontese ha toccato quota 100 punti in campionato con i giallorossi, ottenuti in appena 49 partite. Il calcolo vien da sé: la media è di 2,04 a gara. Ebbene, nel campionato dei tre punti, e con almeno una quarantina di gare all'attivo, è la più alta mai conseguita da un tecnico romanista. Ma c'è di più: Gasp è imbattuto da 18 partite (eguagliata la sua miglior serie positiva in carriera). Se non perderà a Parma toccherà quota 19, praticamente un girone intero senza perdere. Un filotto entusiasmante di risultati che lo porterebbe a raggiungere sia il Ranieri formato 2024-25 sia l'accoppiata Liedholm-Eriksson (1984). Sopra di lui solo Spalletti (20), Capello (24), il solito Ranieri (25 nel 2009-10) e l'irraggiungibile Barone svedese (30 nel 1980-81).