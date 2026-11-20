Scesi dall'aereo e subito in campo. Soulé, Castro e Balerdi ieri si sono allenati con il gruppo, partecipando a diverse esercitazioni sui tiri in porta. D'altronde la partita con il Parma è domani, non c'è tempo da perdere. L'altra buona notizia arriva da Svilar, che ha svolto l'intera seduta senza particolari fastidi. Recuperato - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - anche Gollini, che si è esaltato con una parata su Malen, accompagnata da uno sfottò all'olandese. Presenti anche Dybala, Mancini e Koné: tutti e tre dovrebbero partire dal via. A contendersi una maglia sulla trequarti saranno Soulé e Mora, reduci dalle panchine con Argentina e Portogallo.