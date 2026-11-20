La Roma è ad oggi la concorrente dei nerazzurri che ha maggiormente ridotto la distanza dai campioni d'Italia ed è comprensibile che molti pensino che sia la vera anti-Inter nella corsa scudetto. Nelle ultime 18 gare di Serie A ne ha vinte 14 e pareggiate 4. Come l'Inter, si presenta dopo la sosta con tutti al completo. Le due trasferte sulla via Emilia contro Parma e Bologna e il Monza in casa la traghetteranno al derby romano di più alta classifica degli ultimi vent'anni, in programma il 13 dicembre. La Roma di Gasperini - scrive Andrea Stramaccioni in un'opinione su 'La Gazzetta dello Sport' - vive finora il rammarico di non aver chiuso partite che, a un certo punto, sembravano in pugno. Mi riferisco a quelle contro l'Inter, il Real Madrid e il Manchester United, che sono comprensibilmente grandi rimpianti, ma anche grandi dimostrazioni di forza. Sembra l'opposto dei rivali: l'Inter ha sofferto in alcuni approcci di gara, la Roma invece in alcuni secondi tempi non è riuscita a portare a casa partite che sembravano vinte.