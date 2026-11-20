Va bene Malen, ok pure Soulé e Mora, aspettando poi anche le reti di Dybala (ancora a quota zero) e Castro (appena un centro per lui). Ma alla fine la Roma che segna e produce in quantità industriale ha anche un'altra anima, che arriva da dietro. Sono i difensori, che non hanno solo il compito di proteggere la porta giallorossa ed evitare che gli avversari festeggino. No, con Gasperini i difensori sono qualcosa di diverso, spesso anche degli attaccanti aggiunti. Perché vanno, accompagnano, si inseriscono. La Roma - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - è la squadra che in Italia porta più difensori in assoluto al gol, con ben otto delle 31 reti giallorosse arrivate proprio da chi di solito deve pensare soprattutto a difendere. Insomma, nel miglior attacco d'Italia c'è anche un bel contributo di chi di solito è preposto a difendere. In assoluto parliamo infatti del 26% dei gol totali della Roma in questo campionato, una percentuale sicuramente importante, di certo da non sottovalutare. Già, perché di quei 31 gol con cui i giallorossi comandano la classifica dei gol fatti finora in Serie A, due sono arrivati da Hermoso, due da Balerdi, altrettanti da Lulli e uno a testa invece da Ndicka e Ghilardi. La Roma dai suoi difensori ha avuto in dote 17 partecipazioni attive ai gol, con 8 centri personali e 9 assist, appunto. Quella giallorossa è una peculiarità italiana, ma anche sostanzialmente europea. Perché se la Roma, in tal senso, svetta in Italia, in Europa ci va a un passo. Nei cinque campionati top del Vecchio Continente, infatti, c'è solo una squadra che ha avuto finora in dote più gol dai suoi difensori, e cioè il PSG di Luis Enrique.