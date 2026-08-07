Più Fofana di Nusa, con Endrick che può arrivare in prestito e il tanto sospirato rinnovo di Pellegrini. Sistemata la difesa, ora la Roma va all'attacco di un mercato che vivrà giorni febbrili. Come se non bastasse il caldo che attanaglia la capitale. Dopo aver chiuso per Molina, le attenzioni del ds D'Amico sono tutte per gli esterni d'attacco. In pole a sinistra sta salendo Fofana del Lione. Il belga per caratteristiche piace molto a Gasp. A preoccupare è l'infortunio alla caviglia di un anno fa che gli impedì di giocare per buona parte della stagione. I primi report medici - scrive Francesco Balzani su Leggo - sono confortanti, ma prima di fare un investimento da 45 milioni la Roma vuole vederci chiaro. Non ci sono dubbi, invece, su Nusa per il quale si prospetta però una trattativa in salita soprattutto dopo le parole di ieri del norvegese: "Non ho mai espresso la volontà di lasciare il Lipsia". Discorso a parte merita Endrick che il Real Madrid è disposto a cedere in prestito. La Roma vorrebbe inserire una clausola di riscatto in stile Nico Paz. Il brasiliano sarebbe impiegato su tutto il fronte d'attacco a prescindere dalla possibile cessione di Soulè.