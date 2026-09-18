"Un banco di prova". Per cosa? Non lo dice apertamente Gasperini. Ma la sfida di domani contro l'Inter, in un Olimpico formato Colosseo, dirà se la Roma è pronta per lottare per lo scudetto. "Io lo dirò dopo venti giornate, ma per alzare l'asticella non serve mettersi obiettivi bensì migliorarsi giorno dopo giorno. I difetti grandi li abbiamo eliminati, qualcosa da migliorare c'è sempre. Poi questo ambiente influenza in modo positivo, c'è grande passione e di grande amore. È giusto che i tifosi sognino ma noi dobbiamo guardare la realtà delle cose. Di certo questo è un gruppo che si autoalimenta. È composto da giovani, ma anche da giocatori meno giovani, ma di grande valore, e tutti si trascinano a vicenda", ha aggiunto Gasp ai microfoni di Sky Sport. E questa Roma è cresciuta di certo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Battere i nerazzurri vorrebbe dire anche sconfiggere un doppio tabù. Il tecnico di Grugliasco, infatti, in 36 precedenti ha racimolato appena 9 pareggi e 5 vittorie, con un bilancio di 27 gol segnati e 68 subiti. Ma anche la Roma non riesce a battere l'Inter in casa da dieci anni (2-1 con gol di Dzeko e Manolas). L'occasione contro Chivu (ex decisamente poco amato) quindi è ghiotta e Gasp potrà contare su tutta la rosa a disposizione compreso Hermoso che ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo senza problemi. I dubbi maggiori riguardano la fascia destra dove Lulli è favorito su Molina mentre in attacco è ballottaggio tra Soulé, Mora e Pisilli. Ovviamente sono al sicuro le maglie di Malen e Dybala.