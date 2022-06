È fatta per Frattesi. Matic è arrivato: “Sono proprio felice”

Il centrocampista del Sassuolo punta a firmare per i giallorossi entro la fine di questa settimana

Redazione

Nel giorno di Matic arriva la svolta per Frattesi, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ieri il serbo è sbarcato alle 10,15 a Ciampino in tenuta elegantissima in stile Daniel Craig in 007. Poi ha svolto le visite mediche e firmato l'annuale da 3,5 milioni con opzione sul secondo anno prima di ripartire per le vacanze. Quelle che si merita Frattesi al termine degli impegni in Nazionale. Prima però il centrocampista farà una tappa a Roma direttamente di ritorno da Mönchengladbach dove si gioca stasera Germania-Italia.

Il motivo non è solo legato a una visita in famiglia. Frattesi, infatti, ha detto sì alla Roma e punta a firmare per i giallorossi entro la fine di questa settimana. La distanza tra la richiesta del Sassuolo e l'offerta di Pinto si è assottigliata tantissimo nelle ultime ore. Nell'affare da 30 milioni rientreranno alcuni giovani: uno di prima fascia tra Felix e Volpato e uno meno famoso come Tripi o Falasca. In più c'è da far valere la percentuale del 30% che spetterebbe alla Roma in casa di cessione altrove. Un'uscita complessiva di circa 15-16 milioni quindi per riportare a casa il ragazzo di Fidene.

Frattesi passerà da 700 mila euro a circa 2 milioni a stagione. E col Sassuolo restano aperti anche i discorsi per Berardi (in caso di partenza di Zaniolo: prossima settimana vertice con l'agente per studiare il rinnovo) e Ferrari (in caso di addio di Ibanez). Un altro rinforzo in un centrocampo irrobustito da Matic che ieri ha rilasciato le sue prime parole da romanista: "Sono davvero felice".

In uscita Veretout col Lille (da dove arriverà Celik) che supera il Marsiglia. Friedkin, infine, ha lanciato l'iniziativa Assist per comprare le ultime quote degli azionisti e tentare il delisting dalla Borsa: fino a ieri nessun adesione.