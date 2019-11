DDR via, ma la sua maglia vende ancora

Falcao, nell’intervista in esclusiva a Leggo, lo ha definito “coraggioso” e si è detto “ammirato” per la scelta di andare al Boca Juniors. E De Rossi dall’Argentina fa sapere di aver gradito molto le parole del Divino. Pure la Roma in qualche modo ancora rimpiange Capitan Futuro. Lo dimostra la maglia esposta nella vetrina principale dell’As Roma Store di Euroma 2 che peraltro è il primo che compare per ricerca Google.

Quella di De Rossi (così come Totti), infatti, è ancora oggi una delle maglie ufficiali più vendute nonostante l’addio traumatico dei due storici capitani, scrive Francesco Balzani su Leggo. Così i dipendenti del Roma Store del famoso centro commerciale dell’Eur – snobbando Florenzi e compagni – hanno deciso da settimane di esporre all’entrata la nuova maglia (che di fatto De Rossi non ha mai vestito) col il nome del centrocampista attualmente in forza al Boca. Anche la maglia numero 16 del club argentino è tra le più inflazionate in curva. Atti d’amore per un giocatore che non passerà mai di moda ma che fatica a ritrovare un posto da titolare col Boca, visti i continui problemi fisici.