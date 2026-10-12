Il primo 0-0 della Serie A arriva quando meno te lo aspetti. A Como, dove la Roma di Gasperini, orfana di Svilar, ha tenuto botta dopo l'espulsione di Malen portando a casa un punto d'oro che permette di restare in scia di Inter e Lazio. La squadra giallorossa, infatti, per 50 minuti aveva prodotto tanto e giocato meglio dei ragazzi di Fabregas. Nel primo tempo tre le occasioni nitide: il tiro masticato di Dybala a pochi passi da Butez, il palo di Lorenzo Pellegrini (tornato in campo a sei mesi di distanza) e il tentativo di Malen finito sull'esterno della rete. Il Como non era rimasto comunque a guardare e ci aveva provato prima con Nico Paz (ottima l'uscita di Gollini) e poi con Caqueret. A inizio ripresa la Roma sembrava ancora più convinta di poter portare a casa i tre punti. Ma al 53' ecco l'episodio che ha cambiato e "imbruttito" (per dirlo alla Gasp) la partita. Dopo una trattenuta e una palla persa Malen entra con veemenza su Kaiki. Per Fabbri (sostituito nel finale da Sozza causa infortunio) non c'è dubbio: rosso diretto. Un episodio che ha fatto infuriare Gasperini, scrive Francesco Balzani su Leggo. "C'è un fallo ripetuto su Malen prima della scivolata. Non c'è alcuna intenzionalità a fare male. Inutile che fermate il fotogramma, il calcio non è fatto di fotogrammi. Conta il concetto, smettetela coi fotogrammi perché falsificano la realtà. Da quest'anno si riesce a vedere un calcio più vero, non torniamo indietro". In inferiorità numerica la Roma ha pensato a difendere il pareggio con un Dybala a tutto campo e una prova difensiva decisamente solida. Il Como ha trovato due varchi, cancellati dagli interventi di Gollini. Ora però testa al Real. "Affronteremo una delle migliori squadre d'Europa che ha fatto un mercato straordinario. Mourinho a Roma ha lasciato un ricordo e un amore straordinario, ora però la nostra è una squadra diversa rispetto alla sua. Una squadra che mi sta dando grandi soddisfazioni, bisogna avere un gran cuore e una grande condizione per giocare in questo modo a Como", ha concluso Gasperini.