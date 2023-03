Collovati: “Per la corsa Champions Roma e Lazio sono troppo discontinue”

L'ex difensore: "Credo che per i giallorossi l'Europa League sia importantissima a questo punto ma non devono fare passi falsi anche in campionato"

"Ci sono sei squadre per tre posti Champions. Il Napoli è già qualificato mentre Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e ci metto anche la Juve sono in gioco. - dice Fulvio Collovati intervistato da Fabrizio Ponciroli su Leggo - Tutte, Juve a parte, stanno avendo risultati altalenanti, quasi non si rendessero conto dell'importanza di andare in Champions".

Un giudizio su Lazio e Roma. "Sono simili da un certo punto di vista. La Lazio alterna grandi prove a sconfitte inattese. La Roma idem. Credo che per i giallorossi l'Europa League sia importantissima a questo punto ma non devono fare passi falsi anche in campionato".