Celik e Solbakken sono a un passo. E Frattesi si avvicina

La Roma fa il pieno d'entusiasmo e prosegue a ritmo spedito la rivoluzione richiesta da Mourinho per una rosa che andrà rinforzata anche tra le riserve. A destra, appurate le difficoltà per arrivare a Cuadrado, la Roma ha chiuso il cerchio intorno a Celik del Lille. Venticinque anni, scadenza 2023 e 4 campionati da protagonista in Francia dove ha vinto anche uno scudetto. La Roma ha superato la concorrenza offrendo al turco un contratto da 2 milioni a stagione. Ora c'è da chiudere col Lille ma le sensazioni sono ottime. Il club francese chiede 9 milioni, la Roma è arrivata a 6. Si chiuderà intorno ai 7,5. Celik affiancherà Karsdorp sulla destra, così Mou avrà due titolari. Nell'affare non dovrebbe rientrare Veretout indirizzato verso Marsiglia dove potrebbe raggiungerlo Kluivert.