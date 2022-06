Celik e Frattesi, l’accordo è a un passo

Per il terzino si limano gli ultimi dettagli col Lille, mentre il centrocampista aspetta solo la chiamata per firmare il contratto da 2 milioni

La Roma è vicinissima alla fumata bianca per Celik e Frattesi. Per il terzino si limano gli ultimi dettagli col Lille che ha accettato 6,8 milioni più bonus mentre il centrocampista aspetta solo la chiamata per firmare il contratto da 2 milioni.

Per il difensore si valutano offerte, anche dalla Liga dove potrebbe essere offerto nel tentativo di arrivare a De Paul messo in vendita dopo l'arrivo di Witsel. Il brasiliano, invece, lascerà l'Aston Villa e piace da tempo a Mou. Si riapre la pista Milan per Veretout dopo lo stop per Sanches. Affari minori: la Roma intasca 1 milione da Milanese alla Cremonese (750 mila) e Fuzato all'Ibiza (300).